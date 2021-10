Butantan é autorizado a iniciar testes de soro anticovid

A Anvisa aprovou o início dos testes do soro anticovid do Butantan | Foto: Divulgação/Butantan

O Instituto Butantan recebeu nesta sexta-feira, 15, a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar, em humanos, testes complementares do soro anticovid fabricado pela instituição.

Diferentemente da vacina, que é uma forma de prevenção, o fármaco auxilia no tratamento de pessoas já contaminadas pelo coronavírus. Com a autorização concedida hoje, o Butantan conta com as permissões necessárias para a realização de todas as etapas dos testes clínicos do soro.

Leia também: “Os próximos passos do soro anticovid”, entrevista com Ana Marisa Chudzinski-Tavassi publicada em Oeste

-Publicidade-

Os exames serão feitos no Hospital do Rim e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), localizados na capital paulista. Os voluntários são adultos com mais de 30 anos e com diagnóstico de infecção por covid-19 confirmado por PCR.

O soro é intravenoso — inserido na veia em apenas uma única aplicação. O paciente fica no hospital por um dia e recebe o medicamento.

Os passos

Na primeira fase, dividida em duas etapas, o estudo (I) envolverá 30 pessoas transplantadas de rim e pacientes do Hospital do Rim; e (II) 30 pacientes oncológicos do Hospital das Clínicas, com câncer de órgão sólido.

Na segunda fase, participarão 558 pessoas, entre transplantados de órgãos sólidos e pacientes oncológicos, todos fazendo terapia imunossupressora.

Leia mais: “Rússia testa vacina anticovid em forma de spray nasal”