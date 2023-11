Cachorro arranca parte da orelha de ladrão e impede roubo

Um cachorro arrancou parte da orelha de um ladrão que roubava roupas de casas na cidade de Trindade (GO), na última quarta-feira, 8.

Ao tentar assaltar mais uma residência, o bandido deparou com o vira-lata. De acordo com a Polícia Militar, o autor do crime tentou enganar o animal com um pedaço de pizza, mas não teve sucesso.

Os donos da casa disseram à PM que, mesmo mordido pelo cão, o criminoso não parava de furtar. Quando um dos moradores viu a cena, mobilizou o ladrão e chamou a polícia. O homem, que é morador de rua, foi preso em flagrante.

A polícia apurou que ele estava foragido pelo crime de furto. As roupas das vítimas foram recuperadas, e o preso recebeu atendimento médico.

Cachorro protege tutor, ataca suspeito e impede assalto em Santo André

No momento que o criminoso tenta alcançar os bolsos do homem, o cachorro pula para morder o assaltante, que volta para a moto e acelera | Foto: Reprodução/Twitter/X

Em Santo André, região metropolitana de São Paulo, um cachorro também interrompeu um assalto. No mês de outubro, imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o animal defendeu seu tutor durante a abordagem de criminosos.

No vídeo, é possível ver que o homem e seu cão estavam na calçada, quando duas motos passaram no sentido oposto. Em seguida, uma delas fez o retorno e se aproximou da vítima.

No momento em que o criminoso tentou alcançar os bolsos do homem, o cachorro pulou para mordê-lo. O ladrão desistiu do assalto, voltou para moto e fugiu.

