Caminhão dos Correios é usado em transporte de drogas

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul está investigando um esquema de tráfico de entorpecentes com a utilização de transportadoras. No domingo 9, os policiais apreenderam 60 quilos de drogas, entre cocaína e crack, que estavam dentro de um caminhão dos Correios. A carga foi avaliada em R$ 3 milhões. O flagrante aconteceu na região de Gravataí, que fica a 30 quilômetros de Porto Alegre.

De acordo com a polícia, as investigações para identificar integrantes da quadrilha continuam em andamento. A apuração começou há 90 dias, depois de várias apreensões de drogas.

Conforme o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, os investigadores descobriram que os criminosos gaúchos passaram a aliciar caminhoneiros para o transporte de drogas para os Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

A investigação apurou que a carga legal transportada pelas empresas permanecia separada no baú do caminhão. No entanto, os motoristas levavam o entorpecente escondido na cabine. Ainda segundo a polícia, a rota efetuada pelos motoristas também não era alterada, o que confirmava a atividade, em tese, lícita.

A polícia calcula que a organização criminosa transportava cerca de meia tonelada de drogas por mês.

Em nota, a área de segurança corporativa dos Correios afirmou que está acompanhando o caso e colaborando com as autoridades. Ainda conforme a estatal, o veículo envolvido na ocorrência faz parte da frota terceirizada. “As encomendas que eram transportadas pelo caminhão apreendido seguiram o fluxo normal de entregas”, explicou.