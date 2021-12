Cantor sertanejo Maurílio morre, aos 28 anos

O cantor sertanejo Maurílio, conhecido por formar dupla com a cantora Luiza, morreu nesta quarta-feira, 29, em Goiânia. Ele estava internado com tromboembolismo pulmonar desde 15 de dezembro.

O jovem passou mal durante a gravação de um DVD, quando caiu no palco e foi socorrido pelo produtor e por Luiza. Pelas redes sociais, artistas lamentaram a morte de Maurílio.

Segundo a assessoria do sertanejo, o corpo do cantor será levado de Goiânia para o Maranhão; ele é da cidade de Imperatriz. O dia do velório e do enterro, porém, ainda não foi definido pela família.

Mais cedo, um boletim médico já havia informado que Maurílio havia tido uma piora no quadro clínico nas últimas 12 horas. Ao longo do período internado, ele chegou a ter três paradas cardíacas e precisou ser sedado.

Tromboembolia pulmonar é a uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar. A ocorrência provoca um coágulo que pode ir para o pulmão, coração ou cérebro, bloqueando o fluxo do sangue nesses lugares.

A dupla cantava o sucesso S de Saudade, com participação de Zé Neto e Cristiano. Essa foi a quinta música mais tocada no Brasil, entre 2019 e 2020, na plataforma Spotify.

O perfil oficial da dupla Luiza e Maurílio publicou um comunicado nas redes sociais:

“É com profundo pesar que informamos a partida do nosso Maurílio Delmont Ribeiro, esposo, filho, artista e, principalmente, ser humano da maior dignidade, que nos deixa precocemente nesta data (29/12, às 16h30) de luto para toda a sua família e legião de fãs.

Só temos a agradecer a Deus pelos 28 anos que compartilhamos com alguém que tanto nos inspirou e ensinou, amando e sendo muito amado por tanta gente, na certeza de que sua história continuará a nos guiar neste plano.”