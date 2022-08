Cantora Paula Fernandes capota carro em São Paulo

A cantora Paula Fernandes capotou o carro na rodovia Castello Branco, na noite do sábado 27, quando dirigia no sentido da capital paulista. Na tarde de hoje, a sertaneja publicou uma foto do veículo, nas redes sociais. “Só sei que estou viva e que, ontem, renasci”, escreveu ela.

Paula estava acompanhada do namorado, o empresário Rony Cecconello. Ambos voltavam para casa, depois de viajarem ao interior do Estado, quando um veículo desgovernado bateu na traseira do automóvel do casal. Paula perdeu o controle do carro, que capotou algumas vezes e acabou de ponta cabeça no asfalto.

Pela publicação, o casal teve ferimentos leves. “Nós estamos bem, assustados, mas bem”, publicou Paula Fernandes. “Eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões. Hoje, é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva. É um recomeço.”

