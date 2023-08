Carro capota e espalha 370 kg de maconha na pista

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na madrugada do sábado 12, depois que o carro em que estavam capotou e espalhou 375 quilos de maconha pela pista. O veículo foi abandonado com as rodas para cima.

De acordo com a 3ª Cia da Polícia Militar Rodoviária, agentes faziam patrulhamento quando foram acionados, por volta das 4 horas, para prestar atendimento a um acidente no quilômetro 404 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barro, na Gália, no interior de São Paulo. A cidade fica a quase 400 quilômetros da capital paulista.

Imagem do veículo e das drogas na pista | Foto: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária

Ao chegarem ao local, os policiais depararam com um carro, modelo Fiat Argo, de cor vermelha. A placa é de Londrina, no Paraná. Não havia ninguém no interior do veículo.

A cena que chamou atenção dos agentes foi a grande quantidade de tabletes de maconha espalhados pela pista e pelo acostamento.

A causa que levou o carro a capotar e espalhar a maconha pela pista ainda é investigada. No local, os policiais constataram que o condutor do veículo fugiu em outro carro, também da cor vermelha, em direção à cidade de Marília.

Na busca, policiais militares de Marília encontraram um carro vermelho na SP 294 — estrada que corta a região. O motorista do Fiat capotado foi identificado depois da abordagem.

Polícia identifica motorista do carro que captou e deixou maconha espalhada pela pista

Um homem de 26 anos e outras duas pessoas que o acompanhavam, de 23 e 20 anos, foram presos por tráfico de drogas. Os nomes dos suspeitos não foram informados, nem se têm defesa constituída.

Depois da perícia, a droga foi levada para pesagem em Marília, pela manhã. Conforme a polícia, foram somados 535 tabletes de maconha, que totalizaram quae 375 quilos.

