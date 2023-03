Carro de deputado invade espelho d’água do Palácio do Planalto

O motorista estava sozinho no veículo no momento do acidente e não teve ferimentos

O carro usado pelo deputado federal Marcos Tavares (PDT-RJ) caiu no espelho d’água do Palácio do Planalto, na noite desta terça-feira, 21. O loca é usado pelo presidente da República e seus ministros do governo para despachar, em Brasília.

O acidente aconteceu por volta das 18h40. Bombeiros e seguranças do Planalto foram acionados para isolar o local e efetuar o resgate de possíveis vítimas. Outras pessoas foram mobilizadas para tentar retirar o veículo da água.

-Publicidade- Carro cai no espelho d'água do Palácio do Planalto, sede do governo brasileiro. pic.twitter.com/l8lKgTkG6D — Fausto Richardson (@FaustoRichards5) March 21, 2023

Tavares e seu chefe de gabinete haviam acabado de desembarcar do veículo, pouco antes do acidente. O parlamentar seguiu para uma reunião com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio.

O motorista estava sozinho no veículo no momento do acidente e não teve ferimentos. Ele passa bem, mas ficou emocionalmente abalado ao deixar o carro.

Leia também:







Além de o automóvel ser blindado e ter os vidros escuros, chovia na hora do acidente. Isso teria contribuído para prejudicar a visibilidade do motorista, que não conseguiu enxergar onde acabava pista de carros e começava o jardim do espelho d’água.