Carro popular recebe oferta R$ 27 milhões em leilão

Em um leilão da Receita Federal no Paraná, um carro popular recebeu um lance de R$ 27 milhões. Trata-se de um Renault Kwid motor 1.0, que está na delegacia do órgão em Ponta Grossa, na região central do Estado.

No mercado nacional, esse mesmo modelo vale cerca de R$ 50 mil. A Receita Federal suspendeu o leilão do veículo, que pode ou não ir novamente à venda. A oferta milionária, entretanto, parece não ter passado de uma grande confusão.

publicidade

Os lances pelo carro encerraram entre 10 e 17 de julho. No dia seguinte ao término do prazo, o órgão publicou o extrato com o resultado das ofertas.

A oferta inicial pelo modelo estava em R$ 25 mil. Uma empresa de Filadélfia, na Bahia, fez um novo lance para cobri-la, digitando o valor de R$ 27,5 milhões. De acordo com Rodrigo Sais, auditor fiscal da Receita Federal, o cancelamento do leilão ocorreu porque os funcionários perceberam a discrepância de valores.

“Nestes casos, consideramos que houve erro de digitação”, disse, em entrevista ao G1. Além do Kwid, também foram leiloados outros carros, caminhões, peças automotivas, celulares e eletrônicos apreendidos durante ações de fiscalização.

Receita Federal pune erro no leilão

Embora seja um de digitação, Sais afirma haverá punição. “Como esse lance exorbitante não será pago, serão aplicadas as sanções previstas em edital”, explica.

Uma delas é a multa de 20% do lance inicial. Ou seja: o valor corresponde a R$ 5 mil, nesse caso. Além disso, entre as punições está a suspensão da participação em licitações e contratos com o órgão por dois anos.

Para evitar erros como esse, a Receita Federal expõe dicas para a participação em um leilão. Na lista, ela deixa claro que se trata de uma licitação, com regras definidas em lei, que pode sujeitar o participante a sanções.