A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o carro que atropelou o ator Kayky Brito trafegava estava dentro da velocidade permitida na via. No acidente, ocorrido em 2 de setembro, o ator sofreu politraumatismo craniano. Com a conclusão da polícia, o caso foi arquivado.

O motorista, Diones Coelho da Silva, dirigia um Fiat Cronos abaixo da velocidade permitida, a cerca de 48 km/h, de acordo com o relatório da 16ª Delegacia de Polícia (DP), da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Conforme informações do portal g1, a velocidade máxima permitida na Avenida Lúcio Costa, onde ocorreu o acidente, é de 70 km/h.

Outro fator que inocenta o motorista foi a distância entre o carro e Kayky, que recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na sexta-feira 22. Segundo o laudo, o motorista estava a menos de 10 metros do ator quando ele correu pela pista. Uma distância adequada para frenagem necessita de dois segundos para reagir, o que é impossível de ocorrer em apenas 10 metros, ressaltaram os peritos.

Kayky Brito estava em um quiosque e foi atropelado enquanto voltava do carro em que foi buscar um objeto

Atropelamento de Kayky Brito ocorreu na Barra da Tijuca | Foto: Reprodução/Pexels

Diones não responderá por nenhum crime, segundo o delegado Ângelo Lages. Relatório do inquérito afirma que não pode ser imputado nennhum fato criminoso ao motorista.

“Uma vez que dirigia em velocidade abaixo do limite da via, sem apresentar alteração na capacidade psicomotora pelo consumo de álcool (embriaguez)”, afirma trecho do relatório da polícia. “Ou qualquer substância de efeito análogo e com a atenção devida na direção de veículo automotor, uma vez que ainda realizou ações para evitar a colisão, apesar da escassez temporal para reação e frenagem.”

Kayky Brito foi atropelado enquanto voltava para o Quiosque Dona Maria. Ele estava na companhia do apresentador Bruno de Luca. O atropelamento ocorreu depois de o ator ter ido buscar um objeto no carro, estacionado do outro lado da avenida.