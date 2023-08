Caso Faustão: Mussum também teve prioridade em transplante de coração

Assim como o apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, o humorista Mussum também teve prioridade na fila de transplante de coração.

Em 1994, o integrante de Os Trapalhões ficou cinco dias internado com insuficiência cardíaca grave. Naquele ano, resolveu seus problemas de saúde ao receber um coração novo.

Como foi a fila de transplante de Mussum

Faustão recebeu o transplante de coração em 27 de agosto | Foto: Reprodução/Instagram/faustosilvaofcial

Mussum foi internado no início de julho de 1994, no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. Em 7 de julho, foi transferido para o Hospital Beneficiênia Portuguesa, em São Paulo. No dia 12, passou pela cirurgia de transplante de coração.

Mussum precisou do transplante porque tinha uma miocardiopatia dilatada, doença que faz o coração aumentar de tamanho e funcionar de modo menos eficiente.

Assim como a cirurgia de Faustão, o transplante de coração de Mussum correu bem. O humorista não rejeitou o novo órgão, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

Porém, Mussum começou a apresentar problemas pós-cirúrgicos. Primeiro, ele teve acúmulo de coágulos sanguíneos no tórax. Para retirar os coágulos, ele passou por outra cirurgia.

O pulmão de Mussum foi tomado por uma infecção grave, que o matou em 29 de julho de 1994. No domingo 27, Faustão passou pela cirurgia de transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein.

A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo disse que Faustão contou com uma combinação de fatores técnicos para receber o coração de um doador.

Quem tem a responsabilidade de realizar a oferta do coração à equipe médica do paciente é a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Depois de uma avaliação que considerou inclusive o tipo sanguíneo, os médicos do Einstein aceitaram o órgão e, em seguida, fizeram o implante.

Faustão deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein em 5 de agosto. Ele era o segundo da fila de espera pelo órgão. Fábio Cordeiro da Silva, um azulejista e jogador de futebol amador de 35 anos, tem sido apontado como o possível doador de Faustão.