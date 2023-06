Caso Jeff Machado: ex-Globo se passou pelo ator e tentou enganar a família

Principal suspeito do assassinato do ator Jeff Machado, o produtor Bruno Rodrigues, ex-funcionário da Globo, se passou pelo ator, criou personagens e tentou enganar a família da vítima. As informações foram publicadas nesta sexta-feira, 16, pelo jornal O Globo.

Em janeiro, Jeff Machado foi estrangulado, morto e enterrado dentro de seu próprio baú de decoração sob 2 metros de concreto. Rodrigues foi preso por suspeita do crime na manhã da quinta-feira 15, no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. O outro suspeito do crime, Jeander Vinícius da Silva Braga, que é garoto de programa, está preso desde 2 de junho.

Segundo a polícia, Rodrigues planejava o assassinato desde dezembro. Para realizar o crime, ele planejou uma “novela”: fez propostas falsas de emprego a Jeff Machado, inventou personagens, se passou pelo ator e ainda criou uma farsa para a família dele.

Ex-Globo criou personagens para matar Jeff Machado

Jeander (esquerda) e Jeff Machado (direita) | Foto: Reprodução/Redes sociais

O ex-funcionário da Globo se passou por Jeff e também criou ao menos dois personagens para atrapalhar as investigações da polícia.

Em 1º de fevereiro, a veterinária e amiga de Jeff Patricia Triacca recebeu a notícia do abandono dos cachorros do ator. Ela tentou entrar em contato com Jeff para saber o que estava acontecendo, mas quem respondeu as mensagens foi Bruno, se passando por ele.

Rodrigues disse que Jeff estava em São Paulo a trabalho e que havia pedido a uma amiga de Jacarepaguá para cuidar dos cachorros, que acabaram fugindo.

A mentira foi além: o produtor deu o telefone do namorado de uma suposta amiga, um personagem chamado Giovani, que também era interpretado por Rodrigues.

Em janeiro, o ex-funcionário da Globo também procurou um pai de santo fingindo não saber onde Jeff estava e pediu para ele fazer um “trabalho” para encontrá-lo. O ex-Globo até pediu para o pai de santo ficar com os cachorros de Jeff.

A polícia acredita que Rodrigues inventou outro personagem: Marcelo, suposto assassino de Jeff Machado. Segundo Jeander disse à polícia, Marcelo era conhecido como “Ben 10” ou “Pablo” e seria um matador da milícia da zona oeste do Rio. Mas, até agora, a polícia não acredita no envolvimento de uma terceira pessoa.

Em 6 de fevereiro, o irmão de Jeff foi até a casa do ator, acompanhado de Bruno, que estava com a chave da casa e do carro. No dia, o ex-funcionário da Globo fingiu sentir falta de Jeff e “queria saber” onde o ator estava. O irmão de Jeff, porém, sentiu um mau cheiro na casa logo que entrou ali.