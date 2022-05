Ceagesp prioriza profissionais concursados, diz coronel Mello Araújo

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) prioriza a contratação de funcionários concursados, disse, nesta quinta-feira, 12, o diretor-presidente da empresa, coronel Mello Araújo, durante live realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Havia 60 cargos de indicação política na Ceagesp”, revelou Mello Araújo, ao explicar a influência que outros governos exerciam sobre a empresa. “Quando assumimos, retiramos todos os indicados. Hoje, valorizamos os profissionais de carreira, os concursados. Valorizamos os bons trabalhadores.”

Pela primeira vez em cinco anos, a Ceagesp registrou lucro. Segundo dados divulgados pela estatal, o resultado de 2021 ficou positivo em R$ 27 milhões. Esses números rompem com os prejuízos registrados em 2020 (R$ 3 milhões), 2019 (cerca de R$ 10 milhões), 2018 (R$ 9 milhões) e 2017 (R$ 18 milhões).

De acordo com a empresa, pesou favoravelmente para o resultado a alta da Receita Operacional Bruta (ROB), que chegou a R$ 152 milhões neste ano. Isso significa um crescimento de R$ 19 milhões, em comparação com os R$ 133 milhões verificados no ano anterior.

A companhia destaca que a redução de despesas gerais e administrativas foi determinante. O valor caiu de R$ 56 milhões, em 2020, para cerca de R$ 40 milhões, em 2021. Na prática, houve corte de R$ 16 milhões.