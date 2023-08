Cepa Éris do coronavírus chega ao Brasil

O Estado de São Paulo registrou a primeira contaminação pela Éris, uma subvariação da cepa ômicron do novo coronavírus, na quinta-feira 17. Também conhecida como EG.5, essa versão do patógeno foi encontrada pela primeira vez no mundo em fevereiro de 2023.

De acordo com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a paciente já está curada. A mulher teve febre, tosse, fadiga e dor de cabeça.

Primeiros casos do coronavírus

A pandemia de coronavírus iniciou em dezembro de 2019. Os primeiros contágios ocorreram na cidade de Wuhan, na China. O patógeno causa a covid-19.

O Coronavírus causa a covid-19| Foto: Divulgação/Getty Images

Em fevereiro de 2020, depois do carnaval, os primeiros registros da doença começaram no Brasil. Com o alastramento do vírus, autoridade estaduais e municipais aplicaram severas restrições para tentar conter o avanço da doença. Entre as medidas, ocorreram lockdowns.

O mesmo se deu em outros países. Essas regras levaram a manifestações das populações, em virtude da suspensão da liberdade de ir e vir e do impacto econômico negativo. O vírus, ainda assim, se espalhou pelo Brasil e o pelo planeta.

Variante ômicron

A ômicron é uma variante do coronavírus que surgiu em Gauteng, uma província da África do Sul. As primeiras notificações dessa variação ocorreram em novembro de 2021.

A variante se mostrou mais transmissível, em comparação às anteriores. Porém, a covid-19 com origem nela se desenvolveu de forma menos letal nos pacientes, o que começou a ser observado pelos médicos desde que os primeiros casos surgiram.

Essa versão do coronavírus ao Brasil em dezembro de 2021. As primeiras notificações no país se deram no Estado do Rio Grande do Sul.