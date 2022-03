China suspende importação de carne de unidade da JBS

A China suspendeu as importações de carne bovina da unidade da JBS em Mozarlândia, no interior de Goiás, por tempo indeterminado. A interrupção das compras entrará em vigor amanhã.

O Ministério da Agricultura recebeu a informação do adido agrícola brasileiro em Pequim, informou nesta quarta-feira, 23, o jornal Valor Econômico. O motivo da suspensão não foi divulgado.

A China já havia barrado as importações de carne da unidade da JBS por uma semana. Depois de uma auditoria, ficou definido que a interrupção seria por tempo indeterminado.

-Publicidade-

O frigorífico de Mozerlândia é o maior da JBS em Goiás, e o problema deverá impactar os preços do gado na região.

A notícia surpreendeu alguns frigoríficos, que vinham alimentando a esperança de que a China pudesse anunciar novas habilitações para o Brasil nesta semana.

Exportações de carne bovina batem recorde

As exportações de carnes bovinas atingiram mais de 180 mil toneladas em fevereiro. Com o resultado, o Brasil bateu um novo recorde de envios do item para o mês. As vendas somadas do produto in natura e processado ao exterior renderam quase US$ 1 bilhão aos frigoríficos do país.

Houve crescimento de quase 80% para a quantidade embarcada e de cerca de 50% para o faturamento. A Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) fez o cálculo a partir de informações da Secretaria de Comercio Exterior, do Ministério da Economia.

Nos dois primeiros meses do ano, as exportações de carnes bovinas atingiram 340 mil toneladas. O faturamento se aproxima de US$ 2 bilhões em 2022. Respectivamente, esses números representam aumentos de quase 40% e 60% sobre o primeiro bimestre de 2021.

Leia também: “O triunfo da mentira”, artigo de J.R. Guzzo publicado na Edição 94 da Revista Oeste