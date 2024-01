Chuva causa transtornos no Rio de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro sofreu transtornos entre o fim da manhã e a tarde desta terça-feira, 23, por causa de uma forte chuva.

A zona sul foi a área mais afetada pela chuva até as 15h50, e bairros da zona norte como Méier e Tijuca também foram atingidos, segundo o portal g1. O Rio também enfrentou o dia mais frio do ano nesta terça. A menor temperatura foi registrada no bairro de Copacabana.

Os termômetros marcaram 19,9ºC às 16h. A maior temperatura também foi registrada em Copacabana no início da madrugada: de 25,4ºC. Antes de hoje, o dia mais fresco do ano tinha sido primeiro de janeiro, quando a temperatura mínima registrada foi de 20,2ºC e a máxima de 26ºC.

Com o caos, a Avenida Niemeyer foi fechada preventivamente em ambos os sentidos, por causa de bolsões na via. Ela foi liberada por volta das 16h. A cidade do Rio está no Estágio 2 de atenção desde às 09h25 do último domingo, 21, por causa das condições climáticas.

O Rio de Janeiro registrava sete bolsões d’água que prejudicavam o trânsito até às 18h10. No início da tarde, o número chegou a 29. Av. Prof. Bernardino Rocha, em Pavuna, recebeu alerta de risco de deslizamento. Um guarda-corpo do Rio Maracanã caiu durante a chuva, na altura da Rua José Higino, na Tijuca, durante a tarde.

Municípios vizinhos não tiveram os mesmos transtornos que o Rio de Janeiro

Valão transborda em Santa Cruz, Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Twitter/riotalindo

A Defesa Civil de São Gonçalo disse que não teve ocorrências de transtornos por causa da chuva até o momento. Nenhuma sirene foi acionada. A cidade segue em estágio de observação.

Já a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu também disse que ainda não há ocorrências registradas por causa da chuva desta terça. O tempo durante o dia estava instável, com chuva fraca e previsão de intensificação durante a noite, com pancadas isoladas.

Já a Prefeitura de Belford Roxo disse que a chuva não trouxe alagamentos ou outros transtornos. Também acrescentou que evetulamente há solicitações para verificar deslizamento de terra ou de um possível dano estrutural, mas nada que ponha em risco a vida dos moradores.