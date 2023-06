Ciclone extratropical deixa Sul e Sudeste em alerta

As regiões Sul e Sudeste do país estão em alerta para a chegada de um ciclone extratropical. O fenômeno climático pode trazer chuvas torrenciais e fortes ventos a partir desta quinta-feira, 15, podendo durar todo o próximo fim de semana.

Entre os Estados que podem ser mais afetadas estão Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de acúmulo de chuvas e deslizamentos, especialmente em cidades litorâneas.

O grande volume de chuvas que se aproxima da costa brasileira pode equivaler a um ou dois meses de chuvas concentradas em pouco mais de 24 horas. Autoridades alertam também sobre as chuvas anteriores, que podem ter deixado o solo encharcado, além de auxiliar no aumento do nível dos rios.

Espera-se que a fase mais crítica da passagem do ciclone extratropical pelo litoral do Sul e do Sudeste do país seja a partir de hoje e se prolongue até a madrugada de sexta-feira 16. Outra consequência da passagem é a queda nas temperaturas.

A partir desta quinta-feira, as máximas ficarão abaixo dos 20°C nos três Estados da Região Sul. As mínimas são de 10ºC em Curitiba, 12ºC em Porto Alegre e 15ºC em São Paulo e Florianópolis.

Ciclone extratropical também atinge outras regiões

Previsão do tempo para sexta-feira, 16 | Foto: Inmet

Além das áreas já citadas, o acúmulo de chuva pode afetar outras áreas do Brasil. Parte de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e uma pequena faixa de Goiás será atingida pelos temporais. Contudo, nessa parte do país o fenômeno ocorrerá sem tanta força.