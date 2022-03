Clientes do Nubank relatam ‘sumiço’ de dinheiro em investimentos

Clientes da corretora NuInvest, braço de investimentos do banco digital Nubank, têm relatado via redes sociais e no site Reclame Aqui problemas para acompanhar aplicações feitas por meio da plataforma. O dinheiro sumiu para alguns. Investimentos em renda fixa, renda variável e fundos imobiliários não aparecem desde sexta-feira 11, de acordo com clientes do banco digital.

Oeste questionou o Nubank na tarde desta terça-feira, 15. De acordo com a fintech, ”o aplicativo da NuInvest apresentou oscilações de visualização na sexta (11 de março), que foram resolvidas no mesmo dia. Nesta manhã (15 de março), foi verificada outra oscilação de visualização, também já resolvida”.

Nos últimos quatro dias, usuários do banco digital fundado pelo colombiano David Vélez em 2013 denunciam a continuidade do problema e escrevem que há sumiço de aplicações, especialmente em Tesouro Direto e fundos imobiliários. Um dos clientes escreveu que percebeu a ausência do dinheiro ao precisar acompanhar os rendimentos realizados na semana anterior. Para esse cliente, os papéis de empresas como Usiminas e ISA CTEEP, além dos fundos imobiliários VGIP11 e URPR11, foram os afetados da carteira.

-Publicidade-

”Lamentamos a ocorrência dessas intermitências e reiteramos que todos os dados, informações e valores de custódia da parcela de clientes afetada permaneceram totalmente preservados em todos os momentos”, finalizou o Nubank em e-mail para Oeste.