Cocoricó se rende à tirania da lacração

Circula nas redes sociais o vídeo de Júlio, protagonista do seriado infantil Cocoricó, ensinando ser correto meninas e meninos usarem o mesmo banheiro.

A polêmica chocou pais na internet, que consideraram as imagens como apologia da comunidade LGBT+. Banheiros unissex são uma bandeira do grupo.

“Pode, dona Quitéria, um menino e uma menina frequentarem o mesmo banheiro?”, lembrou Júlio, em uma conversa que teve. “E ela respondeu assim: ‘Por acaso, na casa de vocês tem banheiro separado?’ Então, eu fiquei pensando nisso. É verdade, gente. Quem inventou essa história de banheiro separado?”.

Procurada, a TV Cultura informou que o episódio não foi produzido pela Fundação Padre Anchieta, mas, sim, pelo Canal do Júlio, que não pertence à emissora. “A programação infantil da TV Cultura, sinônimo de respeito e sucesso há décadas, é pautada na educação e no entretenimento de milhões de crianças que assistem a ela diariamente em todo o Brasil”, comunicou.

“Em referência ao vídeo do personagem Júlio, que repercutiu na internet, a Fundação Padre Anchieta esclarece que o mesmo não foi produzido pela TV Cultura e nem veiculado pela emissora ou suas redes sociais. O material é de total responsabilidade do canal do Júlio, que não pertence à Cultura.

O Cocoricó não é produzido pela TV Cultura desde 2014. Recentemente, a emissora somente gravou um especial veiculado no Dia das Crianças, o Rodinha Viva, com a participação de personagens do Cocoricó e do Quintal da Cultura.

A programação infantil da TV Cultura, sinônimo de respeito e sucesso há décadas, é pautada na educação e no entretenimento de milhões de crianças que a assistem diariamente em todo o Brasil.”

