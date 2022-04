Com vacina obrigatória, RJ e SP têm 1ª noite de desfiles do grupo especial

Em Cima da Hora abre os desfiles da Série Ouro do carnaval 2022 na Sapucaí | Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Neste ano, o Carnaval na Sapucaí e no Anhembi ocorre fora de época devido à pandemia, em 2021 as atrações foram canceladas

Começa nesta sexta-feira, 22, os desfiles do grupo especial das escolas de samba tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo. Neste ano, a festa ocorre fora de época devido à pandemia. Em 2021 as atrações foram canceladas. O público está liberado nas arquibancadas e camarotes, mas o comprovante de vacinação contra a covid-19 é obrigatório.

No Rio, doze agremiações disputam o título. Entre a noite de hoje e a madrugada de sábado 23 entram na avenida as primeiras seis escolas. A primeira a desfilar, às 22h, será a Imperatriz Leopoldinense. A agremiação retornou ao grupo especial este ano depois de ser campeã do grupo de acesso.

Leia também:

-Publicidade-

Em seguida, o público verá no Sambódromo a Mangueira, primeira campeã do carnaval, há 90 anos, e detentora de 20 títulos, ficando atrás apenas da Portela. O enredo este ano homenageará três figuras do samba e da própria comunidade: Cartola, Jamelão e Delegado.

Ainda desfilam na Marquês de Sapucaí nesta noite: Acadêmicos do Salgueiro, São Clemente, a atual campeã Unidos do Viradouro, e a Beija-Flor de Nilópolis.

São Paulo

No Anhembi, sete escolas desfilam hoje a partir das 22h30. A Acadêmicos do Tucuruvi abre a passagem das agremiações com o samba-enredo “Carnavais… De lá pra cá, o que mudou? Daqui pra lá, o que será?”.

Depois virão Colorado do Brás, Mancha Verde, Tom Maior, Unidos de Vila Maria e Acadêmicos do Tatuapé. Quem fecha o desfile é a escola Dragões da Real, que homenageia o cantor Adoniran Barbosa.