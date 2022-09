‘Comecei a pintar e não parei mais’

A artista plástica internacional Geovana Clea foi a convidada do programa As Liberais desta semana.

Entre vários assuntos, Geovana relembra como começou a pintar suas obras: “Eu comecei a pintar, aí eu não parei mais, né? Ficava pintando e dando de presente para quem gostava”.

Ela conta que um amigo que trabalhava no consulado do Brasil em Milão foi o responsável por organizar sua primeira exposição na Itália. “Foi muito bacana, eles prepararam com bossa nova, caipirinha, coxinha, tudo que o Brasil tem de bom, eles colocaram lá e ai, naquele dia, eu percebi que ali era minha vida”.

