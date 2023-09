Como é o novo ciclone extratropical que vai afetar o Brasil nesta semana

Na primeira semana de setembro, um novo ciclone extratropical deve se formar no Brasil. As condições climáticas adversas afetarão o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste.

No sábado 2, uma nova frente fria vai avançar pelos três Estados do Sul. Até o fim do dia, a massa de ar frio chegará a áreas de São Paulo e Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Chuvas volumosas, com mais de 120 milímetros, podem causas estragos naqueles Estados. Mas não para aí. A frente fria trará risco de queda de granizo, e rajadas de vento acima de 50 quilômetros por hora poderão ser outro problema para aquelas áreas do país.

Conforme mostrou Oeste, esse período mais úmido deve fortalecer o surgimento de doenças fúngicas nas lavouras do Sul. No decorrer das últimas semanas, as plantações sofreram com vendavais, chuvas de granizo e geadas.

Veja quais Estados devem sofrer com o ciclone extratropical

As condições climáticas adversas afetarão partes do território brasileiro | Foto: Reprodução/Twitter

A chegada da nova frente fria ao Brasil dará origem a um novo ciclone extratropical, que deve atingir principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O fenômeno deve aparecer de domingo 3 a quarta-feira 6.

Mas o Sul não será a única Região a sofrer com o ciclone. Por causa dele, há o alerta de tempestades para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, centro-sul de Goiás, São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O fenômeno meteorológico atingirá essas áreas entre segunda-feira 4 e quarta-feira 7. Para esse período, especialistas alertam para a possibilidade de queda de granizo, raios e rajadas de ventos, que podem ultrapassar 80 quilômetros por hora.