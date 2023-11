Confira a previsão do tempo para dezembro

A previsão do tempo do Brasil em dezembro é de chuvas próximas ou abaixo da média em grandes partes do Norte e Nordeste e acima da média em parte do Sul. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na última sexta-feira, 24.

As temperaturas devem ser acima da média em grande parte do Brasil, principalmente no leste do Norte e grande parte do Nordeste, onde as temperaturas médias devem superar 28ºC. Dias consecutivos com chuva sobre o oeste do Sul do Brasil podem amenizar as temperaturas, que devem ficar abaixo de 24°C.

Áreas da região Norte, como o oeste do Amazonas, leste do Pará, Tocantins e grande parte do Nordeste terão volumes de chuva inferiores a 200 milímetros (mm).

Como níveis de chuvas afetam áreas agrícolas

Previsão de anomalias de: (a) precipitação (chuva) e (b) temperatura média do ar do modelo climático do Inmet, para o mês de dezembro de 2023 | Foto: Divulgação/Inmet

A parte leste do Nordeste ainda estará em seu período seco e é comum que os acumulados de chuva não ultrapassem os 100 mm. Já a Região Sul deve ter chuvas acima da média nos estados do Paraná e Santa Catarina, que terão volumes acima de 180 mm.

O centro-sul do Rio Grande do Sul deve ter volumes de chuvas ligeiramente abaixo da média. As áreas do Matopiba (região agrícola do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) terão baixos volumes de chuva, o que vai manter o nível de água baixo no solo. A exceção são áreas do sul do Tocantins e extremo sudoeste da Bahia, que terão ligeira recuperação da umidade do solo.

“Essa condição poderá impactar a evolução do plantio e desenvolvimento inicial dos cultivos de primeira safra que já estão em andamento”, diz o Inmet. No Brasil central, o retorno gradual da umidade do solo será favorável para a semeadura e o desenvolvimento de cultivos de primeira safra.

Exceto no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, noroeste do Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso, onde o Inmet estima que os níveis de umidade poderão ser baixos.

“Na Região Sul, os níveis de água no solo podem continuar elevados e beneficiar as fases iniciais dos cultivos de primeira safra”, diz o Inmet. “Contudo, em algumas áreas o excesso de chuvas poderá resultar em excedente hídrico e encharcamento do solo, impactando a colheita dos cultivos de inverno e impedindo o avanço da semeadura dos cultivos de primeira safra.”