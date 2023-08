Confira os 10 carros mais roubados no Brasil em 2023

Um novo ranking de carros mais roubados no Brasil revela que a quantidade dos crimes caiu em cerca de 12%, em relação ao mesmo período do ano passado.

O levantamento foi realizado pela Confederação Nacional das Seguradoras. O período levado em consideração de janeiro a julho deste ano.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil possui, em média, mil casos de roubos e furtos de carro por dia. Os crimes tiveram alta de 8% no ano passado e chegou a quase 374 mil ocorrências.

O histórico revela um índice crescente nos crimes. Por exemplo, em 2020, cerca de 299 mil veículos foram furtados ou roubados no país e, em 2021, mais de 300 mil unidades.

O anuário também informa que, em 2022, mais de 60% dos veículos subtraídos foram em ocorrências de furto e quase 40% em roubos.

Gol foi listado como o carro mais roubado no Brasil | Foto: Divulgação/Volkswagen do Brasil/YouTube

Ranking dos carros mais roubados no Brasil

10º Lugar — Toyota Hilux

Foram registrados cerca de 2 mil roubos da picape da Toyota, uma alta de 1,7% em relação ao mesmo período de 2022.

9º Lugar — Fiat Strada

A picape da Fiat foi o nono carro com maior alta de unidades roubadas. Ao todo, houve 2,3 mil ocorrências, uma alta de 11,8% comparado com o acumulado de janeiro a julho de 2022.

8º Lugar — Fiat Siena

Já fora de linha, o sedã da Fiat continua entre os mais roubados do país. Mesmo com uma queda de 11%, mais de 3,5 mil unidades haviam sido tiradas de seus donos.

7º Lugar — Hyundai HB20

O hatch (carro pequeno) mais vendido da Hyundai teve um registro de 3.084 unidades roubadas de janeiro a julho deste ano, alta de 0,6%, comparado com mesmo período de 2022.

6º Lugar — Ford Ka

O Ka apresentou 3,4 mil unidades roubadas, mas uma queda de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

5º Lugar — Fiat Palio

Um dos carros de maior sucesso da Fiat está fora de linha desde 2018 e teve 4,3 mil unidades roubadas, com uma queda de 6,6% em comparação a 2022.

4º Lugar — Chevrolet Corsa

Fora de linha há 11 anos, o Corsa ainda é muito visado pelos criminosos. Ao todo, mais de 4,3 mil unidades haviam sido roubadas no país de janeiro a julho deste ano. Comparado com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 2,6%.

3º Lugar — Chevrolet Onix

O carro mais vendido do Brasil é o terceiro mais roubado da lista, com 4,7 mil unidades. Esse veículo também registrou a maior queda nos roubos, 14,8% a menos do que no mesmo período de 2022.

2º Lugar — Fiat Uno

O Uno saiu de linha em 2022, mas segue com uma alta taxa de roubos. Ao todo, quase 7 mil teriam sido as unidades furtadas ou roubadas, uma queda de 8,5% em comparação com o mesmo período em 2022.

1º Lugar — Volkswagen Gol

O Gol saiu de linha neste ano, mas é o campeão de roubos no Brasil. Cerca de 9 mil unidades do modelo foram roubadas ou furtadas no decorrer dos últimos sete meses. Mesmo com uma queda de 9,6% nas ocorrências, ainda é o mais visado pelos ladrões.