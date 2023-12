Confira os 4 aeroportos do Brasil que estão entre os 10 melhores do mundo

Um ranking internacional elaborado pela AirHelp aponta que o Brasil tem quatro dos dez melhores aeroportos do mundo em 2023. A AirHelp é uma organização internacional com foco nos direitos dos passageiros.

Os aeroportos brasileiros na lista são o Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, no Recife; o Aeroporto Internacional de Brasília e os aeroportos internacionais de Belém e de Belo Horizonte.

Confira o ranking completo dos dez melhores aeroportos do mundo

O Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek ficou em quarto lugar | Foto: Divulgação/Aeroporto de Brasília

Quem lidera a lista no 1º lugar é o Aeroporto Internacional de Mascate, em Omã, país islâmico da Ásia. Em seguida vem o Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, de Recife. O Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, na África do Sul, ficou em 3º lugar.

O Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek ficou em 4º lugar. Em 5º vem o Aeroporto Internacional de Doha Hamad, no Catar. O Aeroporto Internacional de Osaka-Itami, no Japão, conquistou a 6ª posição.

O Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans ficou em 7º lugar. O Brasil também ocupou o 8º lugar com o Aeroporto Internacional Tancredo Neves de Belo Horizonte. O Aeroporto Internacional de Tóquio Narita, no Japão, ficou em 9º. O último dos dez melhores é o Aeroporto de Amami, também no Japão.

O ranking da AirHelp listou 194 aeroportos ao redor do globo. As unidades foram avaliadas por 16 mil usuários de 58 países entre janeiro e outubro deste ano, de acordo com o portal Nossa, da Uol.

O Brasil tem mais sete aeroportos na lista. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre/Salgado Filho, ficou no 12º lugar. O Aeroporto Internacional de Curitiba/Afonso Pena aparece no 18º lugar. O Aeroporto Santos Dumont/ Rio de Janeiro, ficou em 31º. O Aeroporto Internacional de Guarulhos/ São Paulo ficou em 32º.

O Aeroporto Internacional do Galeão/ Rio de Janeiro, ficou em 35º lugar. Já o Aeroporto de Congonhas ficou em 37º lugar. O Aeroporto Internacional de Viracopos/ Campinas conquistou a 56ª posição.