Confirmados mais casos de gripe aviária no Brasil

No sábado 20, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou mais dois casos de gripe aviária de alta patogenicidade (IAAP) de subtipo H5N1 no Brasil. Ao todo, foram notificados cinco casos positivos de influenza aviária em aves silvestres. Não há registros de humanos contaminados.

De acordo com o posicionamento oficial do Mapa, o Espírito Santo tem mais um caso confirmado em ave silvestre. Trata-se de um animal da espécie Thalasseus maximus — conhecido popularmente como trinta-réis-real —, encontrado na zona rural do município de Nova Venécia.

“Como a ocorrência foi em área não litorânea, a ação de vigilância será ampliada também para os municípios vizinhos: São Gabriel da Palha e Águia Branca”, diz nota do Mapa.

O outro caso, também em ave silvestre, foi detectado no Rio de Janeiro, em São João da Barra, região litorânea. O animal é da espécie Thalasseus acuflavidus — popularmente chamado de trinta-réis-de-bando.

Transmissão da gripe aviária

A transmissão da gripe aviária ocorre por meio de contato direto com aves infectadas pelo vírus, vivas ou mortas, ou contato indireto, por meio de objetos como sapatos, superfícies, produtos ou dejetos, como ninhos, ovos, fezes ou urina.

Também pode acontecer na água contaminada com restos ou dejetos dos animais, ou que tenha visitado mercados/feiras com casos confirmados, sejam em aves, sejam em humanos.

Em outro trecho da nota, o ministério faz um apelo à população. “Pedimos para evitar contato com aves doentes ou mortas e acione o serviço veterinário local ou realize a notificação por meio do e-Sisbravet”, orienta o documento.

Casos suspeitos em humanos

Também no sábado 20, o Ministério da Saúde descartou o caso suspeito de gripe aviária (H5N1) em um funcionário do Parque Fazendinha, em Vitória, no Espírito Santo, local onde a ave contaminada foi encontrada.

Apenas um colaborador do local estava em observação por apresentar sintomas gripais durante a semana. O homem de 61 anos testou negativo para todos os alvos virais testados. O Brasil segue sem nenhum caso em sua população. As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fiocruz.