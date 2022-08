O cônsul alemão Uwe Herbert Hahn foi preso em flagrante no sábado 6, suspeito da morte de seu companheiro, o belga Henri Maximillen Biot, de 52 anos, de acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Biot foi encontrado morto na noite de sexta-feira 5, na cobertura onde o casal morava, no bairro de Ipanema, área nobre na zona sul do Rio de Janeiro.

Na noite de sexta-feira, Hahn chamou a polícia, informando aos socorristas e policiais que Biot teve um mal súbito, sofreu uma queda e bateu a cabeça.

No entanto, o corpo da vítima apresentava múltiplas lesões. Após a perícia, a Polícia Civil concluiu, preliminarmente, que a causa da morte foi um traumatismo na nuca. “A gente entende que a versão dele é incompatível com as provas produzidas pela perícia. A delegada Camila Lourenço, da 14º Delegacia, entende que era o caso de autuação em flagrante”, declarou à CNN o delegado Antenor Lopes, diretor do Departamento Geral de Polícia.

Ainda Lopes uma perícia complementar foi realizada no apartamento do casal e testemunhas prestaram depoimento. Uwe Herbert Hahn foi abordado por policiais quando estava no Instituto Médico-Legal para fazer a liberação do corpo do companheiro e seguiu para a delegacia.

No local, após ser ouvido, a polícia identificou as contradições e determinou a prisão em flagrante. Hahn deve passar por audiência de custódia neste domingo, 7.