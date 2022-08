‘Contrainteligência é prevenir, obstruir, detectar e neutralizar’

O ex-comandante da marinha e especialista em inteligência Luis Fernando Baptistella, foi o convidado da nona edição do OesteCast. Baptistella falou sobre o funcionamento da contrainteligência no país: “Se destina a preservar os conhecimentos dentro do Estado brasileiro, de interesse da sociedade”. Ele ainda explica como a contrainteligência atua no nosso cotidiano, baseada em quatro palavras-chave.

O OesteCast com Luis Fernando Baptistella é apresentado por Dagomir Marquezi, Bruno Meyer e Cristyan Costa.

