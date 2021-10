Covid-19: Brasil supera EUA em proporção de vacinados com a 1ª dose

No Brasil, 150 milhões de habitantes já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19. O dado fornecido pelo Ministério da Saúde equivale a 70% da população local (213 milhões). Essa quantidade está 4,4 pontos porcentuais acima da contagem oficial feita pelo Centers for Disease Control and Prevention na população dos Estados Unidos: 65,6%. A comparação feita por Oeste utiliza os números disponibilizados pelas instituições dos dois países nesta quinta-feira, 14.

Contudo, para a imunização completa, o cenário ainda é outro. Da população brasileira, 101 milhões completaram o ciclo vacinal para combater a doença — o que corresponde 47,5%. Entre os norte-americanos, a proporção atual é de 56,6%.

