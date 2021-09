CPI recorre ao Supremo contra anulação de prisão de ex-diretor da Saúde

A CPI da Covid recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão da Justiça Federal em Brasília que anulou a prisão em flagrante do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Dias, decretada pelo presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), durante a sessão do colegiado no dia 7 de julho.

Na justificativa para a prisão, o senador alegou que Dias teria mentido à comissão. Na mesma noite, o ex-diretor da Saúde pagou uma fiança de R$ 1,1 mil e foi libertado.

Como Oeste noticiou, a decisão de anular a prisão foi tomada pelo juiz Francisco Codevila, da 15ª Vara da Justiça Federal, que atendeu a um pedido dos advogados de Dias. Segundo os defensores do ex-servidor, houve abuso de autoridade por parte de Aziz, além de inexistência de justa causa para a detenção.

Na petição ao STF, a cúpula da CPI afirma que cabe à Corte a análise sobre a prisão de Dias. “Ao longo da oitiva, [Dias] se mostrou relutante em esclarecer fatos, esquivou-se constantemente dos questionamentos e inequivocamente faltou com a verdade, ocasião em que a prisão em flagrante se impôs”, diz o texto.

