Cracolândia: usuários de drogas invadem a Estação da Luz

Usuários de drogas do fluxo da cracolândia invadiram a Estação da Luz, no centro da cidade de São Paulo, na noite da terça-feira 7.

Depois de uma confusão com as forças de segurança, os usuários foram para a Rua Mauá, uma das plataformas do trem, de acordo com o portal Metrópoles. Imagens gravadas por moradores das proximidades mostram dezenas de usuários de drogas da cracolândia invadindo a Estação da Luz por um portão lateral, que costuma ficar fechado.

A invasão ocorreu por volta das 23h14. A Estação da Luz é um dos principais pontos de integração do transporte de trilhos de São Paulo. Três linhas de trem e duas de metrô passam por ela.

Cracolândia invade Estação da Luz e acesso da Rua Mauá é fechado

Motorista atropelou um grupo de 16 pessoas na região da cracolândia.

Antes, o fluxo da cracolândia estava na esquina da Rua dos Gusmões com a Avenida Rio Branco. Em 22 de outubro, um motorista atropelou 16 usuários e alegou à Polícia Civil que tentava fugir depois de um assalto.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) disse que os acessos da Rua Mauá que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral da CPTM estão fechadas por questões de segurança.

“Os passageiros podem utilizar os acessos da Praça da Luz e Sala São Paulo, pelo Boulevard João Carlos Martins, que estão funcionando normalmente e não houve interferência na operação das linhas”, disse a CPTM em nota.

O governo Tarcísio fez mais de 5,8 mil encaminhamentos de usuários de drogas, que passaram por serviços de saúde nas proximidades da cracolândia, para internação nos últimos sete meses.

Os números do governo não consideram apenas as pessoas que vivem na cracolândia ou moradores de rua. Aproximadamente 65% dos encaminhamentos são de pessoas da região central da cidade de São Paulo, e 70% de pessoas que vivem nas ruas da cidade.