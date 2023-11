Criança de 2 anos morre ao ser esquecida em van escolar

Na manhã desta terça-feira, 14, uma criança de dois anos morreu depois de ter sido esquecida por seis horas em uma van escolar na Vila Maria, zona norte de São Paulo. O próprio motorista da van levou o menino ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, mas a criança chegou lá sem vida.

A temperatura do dia de hoje chegou na média dos 37,3°C na capital paulista, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE). A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que o motorista acionou a Polícia Militar às 16 horas desta terça-feira, depois de algumas horas desde que o menino esteve trancado no transporte escolar.

O itinerário da tragédia começou quando o motorista parou o veículo em um estacionamento de manhã, sem perceber que a criança ainda estava lá dentro. À tarde, quando retornou para pegar a van, encontrou o bebê desfalecido, devido ao forte calor e falta de circulação de ar.

A Polícia Civil levou o condutor da van para o registro da ocorrência. Não houve identificação dele nem dos familiares da criança. A investigação está em andamento.



