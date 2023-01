CVC promove demissões em massa

Demissões representam 5% do quadro da companhia. | Foto: Reprodução

A CVC Corp, uma das principais empresas de turismo do país, comunicou a demissão de cerca de cem funcionários, o que corresponde a 5% do quadro. Atualmente a companhia estava com 2,5 mil colaboradores.

Os cortes afetaram principalmente as áreas de TI e suporte. Em nota, a empresa alega que as demissões fazem parte de “ajustes pontuais em sua estrutura. O objetivo é focar mais no varejo, além de buscar mais apoio aos franqueados.”

Segundo a CVC, além das demissões, alguns departamentos da empresa mudaram de denominação e devem ser feitos investimentos na estrutura de atendimento aos franqueados, com apoio aos lojistas, na área de operações.

O comunicado da CVC Corp ainda reafirma a confiança no mercado de turismo brasileiro e na política de investimentos para a retomada do setor. “A companhia está dando todo o suporte necessário aos ex-colaboradores”, concluiu o texto.

A empresa opera no mercado brasileiro há 45 anos. De acordo com informações do site da operadora, hoje há 1.200 lojas franqueadas e mais de 6.500 agências de viagens multimarcas credenciadas em todo o País. Há unidades da marca também na Argentina.