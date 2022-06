Danuza Leão, ex-modelo e escritora, morre, aos 88 anos

Danuza estava internada em uma clínica na zona sul do Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Redes sociais

Ela foi a primeira brasileira a desfilar no exterior e tornou-se uma das personalidades da sociedade carioca do século 20

A ex-modelo e escritora Danuza Leão morreu nessa quarta-feira 22, aos 88 anos. Ela sofria de enfisema pulmonar e teve uma insuficiência respiratória. Estava internada em uma clínica, na zona sul do Rio de Janeiro.

Uma das personalidades mais importantes da sociedade e da cultura carioca do século 20, tornou-se uma cronista célebre na imprensa brasileira.

Ela lançou best-sellers como Na Sala com Danuza e Quase Tudo, a autobiografia na qual narra uma vida intensa e marcada também por casamentos com figuras também centrais em sua época.

Danuza Leão nasceu em Itaguaçu, no interior do Espírito Santo, no dia 26 de julho de 1933. Aos 10 anos, ela e a família se mudaram para o Rio de Janeiro.

Ainda na década de 1950, Danuza deu início a sua carreira como modelo. Ela foi a primeira brasileira a desfilar no exterior.

Danuza deixa dois filhos, a artista plástica Pinky Wainer e o empresário cinematográfico Bruno Wainer.