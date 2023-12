Defesa Civil atualiza nível de alerta em Maceió

A Defesa Civil de Maceió reduziu de “alerta máximo” para “alerta” o risco de colapso na Mina 18 da Braskem, localizada no bairro do Mutange. A alteração ocorreu no início da tarde desta terça-feira, 5.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

Em postagem no Twitter/X, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), disse que o caso ainda requer atenção e que o monitoramento continua sem parar.

“Na prática, isso significa que saímos de um risco iminente de colapso para um estágio de menor gravidade”, disse o prefeito. “Mas ainda requer atenção.”

Novo boletim sobre a mina 18: Comunico que a Defesa Civil alterou o nível operacional de "Alerta Máximo" para "Alerta". Na prática, isso significa que saímos de um risco iminente de colapso para um estágio de menor gravidade, mas que ainda requer atenção. O monitoramento continua… — JHC (@jhcdopovo) December 5, 2023

Desde o dia 30 de novembro, o solo já cedeu 1,86 metro. A velocidade da movimentação foi reduzida desde que as medições começaram, no dia 30 de novembro. No entanto, a tendência de desaceleração foi interrompida por duas altas seguidas.

Apesar disso, a Defesa Civil considerou que essa variação não era suficiente para manter o alerta máximo vigente.

Leia mais: “Braskem cancela participação na COP28 diante do agravamento da crise de Maceió”

Contudo, a Defesa Civil pediu para que as pessoas não passem pela área onde está localizada a mina. O órgão ainda reforçou que as outras 43 minas na capital não correm risco de colapsar.

Braskem e prefeitura de Maceió firmaram acordo bilionário

A prefeitura de Maceió pretende criar um ‘fundo de amparo’ para auxiliar os moradores dos bairros afetados por décadas de mineração na região | Foto: Divulgação/Secretaria de Comunicação de Maceió

A Braskem e a Prefeitura de Maceió firmaram um acordo em julho deste ano no valor de R$ 1,7 bilhão. Segundo o contrato, a empresa comprometeu-se a pagar o montante até o final de 2024. Com isso, a empresa fica isenta de novas indenizações. A decisão foi tomada para compensar o afundamento do solo, consequência da mineração.

Leia mais: “Braskem: entenda 5 pontos sobre o desastre ambiental ocorrido em Maceió”

“O Termo de Acordo Global estabelece a indenização, a compensação e o ressarcimento integral do município de Maceió, em relação a todo e qualquer dano patrimonial e extrapatrimonial por ele suportado”, disse a Braskem, em comunicado feito aos acionistas. “E está sujeito à homologação judicial.”

De acordo com a Prefeitura de Maceió, o dinheiro vai ser utilizado para investir em obras na cidade. O prefeito também pretende criar um “fundo de amparo” para auxiliar os moradores dos bairros afetados.