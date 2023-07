Demitido por foto com refrigerante rival recebe oferta de emprego da concorrente

Keoma Messias de Oliveira, demitido por servir refrigerante de uma marca rival no aniversário do filho, recebeu uma oferta de emprego da concorrente. Ele mora na cidade de Ariquemes, localizada a 195 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia.

Oliveira trabalhava na empresa de refrigerante Frisky, como operador de máquinas de rótulos. Mas, na festa de aniversário de dois anos do filho dele, a família decidiu servir o refrigerante Dydyo — marca concorrente da Frisky.

A irmã de Oliveira que escolheu a marca do refrigerante. O operador de máquinas explicou que, como ganhou a festa de presente, não tinha motivo para reclamar da escolha da irmã.

Mesmo assim, a Frisky decidiu demitir o funcionário no dia seguinte à festa, que foi realizada no fim de semana, fora do horário de expediente.

Rival que fabrica refrigerante oferece emprego mais atrativo

Dydyo recebeu diversos comentários de internautas pedindo a contratação de Keoma | Foto: Reprodução/Instagram

Depois da repercussão do caso, a Dydyo ofereceu uma vaga de emprego a Oliveira. Ele fez a entrevista na sexta-feira 14. “Chamaram-me para uma entrevista na Dydyo”, revelou. “Receberam-me muito bem. Jamais imaginaria ser tão bem acolhido nesse local.”

Depois que a história de Oliveira se tornou pública, internautas pediram que a rival o contratasse. “Mulher, contrata o Keoma”, disse uma internauta, no perfil da Dydyo. “Eu, que sou de Recife, passei a conhecer a marca por causa dele.”

Outro usuário também endossou a contratação de Oliveira. “Vamos fechar essa história do Keoma com chave de ouro e ganhar vários fãs para a marca de vocês”, disse.

Um internauta celebrou a decisão da empresa rival da Frisky. “Parabéns, Dydyo, pela contratação do Keoma”, afirmou.

A nova vaga é superior a de seu antigo posto. A partir de agora, Oliveira deve atuar como promotor de vendas. Desempregado desde fevereiro, o homem estava vivendo de trabalho informal, numa marmoraria, onde recebia por quinzena.

O ex-funcionário da Frisky já está em fase de acertar a documentação para começar a trabalhar na empresa rival da Frisky. “Estou muito feliz”, disse Keoma.

Ele já tinha ganhado na Justiça uma indenização de R$ 7 mil da Frisky pela demissão, que ainda cabe recurso.