Depois de 10 meses em queda, desemprego sobe no Brasil

A média foi de 7,9% para 8,4% no trimestre terminado em janeiro

A taxa de desemprego subiu no Brasil, depois de dez recuos consecutivos. A média foi de 7,9% no trimestre encerrado em dezembro de 2022 para 8,4% no trimestre terminado em janeiro deste ano. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 17, pelo IBGE.

Em igual período de 2022, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 11,3%. No trimestre móvel até dezembro, a taxa de desocupação estava em 7,9%.

O IBGE considera o resultado estável. “Essa estabilidade ainda seria uma repercussão da redução da procura por trabalho nos meses de novembro e dezembro de 2022 sobre o início deste ano”, explicou Adriana Beringuy, coordenadora da Pnad Contínua.

