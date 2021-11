Desabamento de casa no Rio mata um e deixa três feridos

Bombeiros trabalham no resgate das vítimas de desabamento no Morro do Salgueiro | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo os bombeiros, duas mulheres e uma criança de 4 anos foram retiradas com vida do local

Uma casa de três andares no Morro do Salgueiro, na zona norte do Rio de Janeiro, desabou na noite de quarta-feira 17. A tragédia matou um jovem de 22 anos e deixou pelo menos três pessoas feridas.

O desabamento aconteceu por volta das 20 horas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas mulheres e uma criança de 4 anos foram retiradas com vida do local. Uma das mulheres está em estado grave e foi internada no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Ao todo, oito pessoas moravam no imóvel.

Os bombeiros usaram cães farejadores e drones para realizar uma varredura nos escombros e tentar encontrar mais vítimas. A Defesa Civil fez uma vistoria em outros imóveis da região e não constatou risco de novos desabamentos.

