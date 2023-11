‘Situação perigosa, o calor vai piorar’ em dezembro, alertam climatologistas

Para quem já está sofrendo com o forte calor em quase todas as regiões do país e com a seca na Amazônia, aguarde dezembro, pois “a situação vai piorar”. É o que afirmam os maiores climatologistas do Brasil, reunidos em um seminário para tratar do assunto, nesta quinta-feira, 16, no Rio de Janeiro.

Os cientistas alertaram para um agravamento dos extremos climáticos no país à medida que o fenômeno El Niño avança para o pico de sua atividade. Isso ocorrerá no próximo mês.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

De acordo com os estudiosos, o cenário deve ficar assim: a seca na Amazônia vai se aprofundar; as regiões Centro-Oeste e Sudeste vão enfrentar mais calor e o Sul vai enfrentar fortes chuvas.

Os especialistas também demonstram preocupação com o Nordeste, onde a estiagem severa é dada como certa no início de 2024.

Pescador caminha pelo leito seco do rio Solimões, próximo a Tefé, no Amazonas | Foto: Reprodução/Instagram/@lalodealmeida

‘Os governos já deveriam estar preparados’, diz coordenador-geral do Cemaden

O coordenador-geral de Pesquisa e Modelagem do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), José Marengo, está preocupado e não esconde. Ele afirmou que o alerta já foi dado há bastante tempo e que os governos deveriam estar preparados para uma situação que julga “perigosa”.

“A situação está perigosa”, disse. “A chuva já deveria ter começado na Amazônia Central, mas veio muito fraca. Teremos o prolongamento e acentuação da seca no Norte.”

Leia também: “Fim de semana vai ter frente fria, temporais e granizo”

Marengo falou que a situação nos outros estados brasileiros não vai ser diferente em termos de alertas. “No Nordeste, já há sinais de que a chuva vai atrasar, e haverá seca”, afirmou. “Estamos avisando há meses, o cenário só piora. Os governos já deveriam estar preparados.”

Segundo a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), o ano de 2023 pode ficar marcado como o mais quente dos últimos 125 mil anos.

Saiba mais: “Frente fria chega a São Paulo no fim de semana e derruba as temperaturas”

O evento, que reuniu alguns dos maiores nomes da climatologia do Brasil, foi o seminário “Crise climática e desastres como consequência do El Niño 2023-2024”, na Academia Brasileira de Ciências (ABC), no Rio de Janeiro.