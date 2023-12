Dono da ‘voz’ do carnaval carioca passa mal durante assalto e é levado ao hospital

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, foi vítima de um assalto na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Ele foi alvo de criminosos enquanto caminhava pela orla da praia neste sábado, 16.

Perlingeiro, conhecido por ser a voz oficial na divulgação das notas das escolas de samba cariocas, foi abordado por três criminosos. Os bandidos roubaram um colar e empurraram a vítima, que sofreu uma queda e ferimento na boca.

Abalado pela situação, Perlingeiro ficou bastante nervoso e chegou a passar mal no local. Devido ao problema de pressão alta, ele foi encaminhado para o Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, onde passou por uma série de exames.

Apesar do susto e do roubo, o presidente da Liesa não sofreu ferimentos graves, informou a equipe de comunicação dele. Perlingeiro já recebeu alta.

De alta médica, o presidente da Liesa planeja registrar o assalto em uma delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Carnaval carioca

Presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro é o locutor oficial do carnal carioca | Foto: Reprodução/Wikimedia Commons

O Carnaval do Rio de Janeiro é mundialmente famoso pela sua tradição de desfiles de escolas de samba no Sambódromo de Marques de Sapucaí, onde as agremiações competem com elaborados enredos e performances.

Jorge Perlingeiro é uma figura icônica no cenário do carnaval carioca. Além de ser a “voz” oficial do evento, como presidente da Liesa, ele desempenha um papel crucial na organização e na promoção dos desfiles da elite da escolas de samba do Rio de Janeiro.

