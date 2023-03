O fentanil, a droga que mais mata nos Estados Unidos, foi encontrada com traficantes pela primeira vez no Brasil. A apreensão foi feita pela Polícia Civil do Espírito Santo, em uma casa a 30 quilômetros de Vitória, capital do Estado.

De acordo com os investigadores, o dono da droga não é um traficante que domina pontos de vendas em periferias das cidades, e sim um fornecedor do traficante.

A polícia acredita que o fentanil foi produzido em Minas Gerais e seria oficialmente entregue em um hospital do Espírito Santo. Agora, os investigadores querem saber se o fentanil foi desviado durante o transporte ou se ele chegou até o hospital e foi vendido para os traficantes.

A apreensão chamou a atenção da maior agência de combate às drogas do mundo, o DEA, dos EUA. Dois agentes norte-americanos foram para o Estado, para auxiliar nas investigações.

O fentanil

O fentanil é um opioide, substância usada como anestésico nos hospitais, para tirar a dor dos pacientes, mas também causa alucinações. A droga é 50 vezes mais viciante que a heroína e cem vezes mais forte do que a morfina.

A polícia acredita que os traficantes possam estar usando o fentanil para batizar outras drogas, como a cocaína e pílulas sintéticas. Isso potencializa o vício dos usuários, aumentando o consumo e gerando lucro às organizações criminosas.

Nos Estados Unidos, o fentanil provocou a morte de 75 mil pessoas, no intervalo de um ano, de acordo com a agência antidrogas do país. Em 2022, os norte-americanos apreenderam 57 milhões de pílulas de fentanil falsificadas e 6,5 toneladas da substância em pó.

Conforme o DEA, a droga falsificada é produzida e fornecida pelos carteis estabelecidos no México.