‘É difícil fugir da má qualidade da doutrinação’

Ilona Becskeházy, doutora em educação e ex-secretária do Ministério da Educação (MEC), foi a convidada do programa As Liberais desta semana.

Entre vários assuntos, Ilona comenta a qualidade do material didático oferecido nas escolas brasileiras: “Fiz um estudo recente sobre livro didático, até em cima da questão do livro didático do ensino médio que está pavoroso, pavoroso, vai ser um efeito deletério”.

-Publicidade-

Ela ainda explica que o MEC controla todos os editais, independentemente de escola pública ou particular, e alerta: “Não se enganem vocês que têm filho em escola privada. A maioria dos livros é o mesmo livro que foi produzido pela escola pública, que só trocou a capa e foi parar na escola do seu filho, que custa R$ 5 mil por mês”.

O programa As Liberais é apresentado pelas jornalistas Branca Nunes e Paula Leal e vai ao ar todas as terças-feiras, às 20h30, no canal da Revista Oeste no YouTube. Inscreva-se no canal. E lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações com a programação completa de Oeste.

Assine a Revista Oeste!