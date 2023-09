Eduardo Suplicy é diagnosticado com Parkinson e inicia tratamento com ‘maconha medicinal’

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), de 82 anos, revelou que recebeu diagnóstico de doença de Parkinson. Ao falar sobre o tema nesta terça-feira, 19, o petista admitiu que deu início a tratamento com Cannabis, popularmente chamada de “maconha medicinal”.

+ Leia as últimas notícias sobre saúde no site da Revista Oeste

publicidade

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Suplicy conta que o médico geriatra Nelson Carvalhares foi o responsável por lhe apresentar o diagnóstico de Parkinson. O político ainda avisa que a neurologista Luana Oliveira, do núcleo de Cannabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês, o fez perceber os sintomas da doença.

“Eu estava com certos tremores nas mãos, especificamente na hora de comer, de segurar os talheres, de tomar uma sopa”, diz o deputado estadual por São Paulo. “Tremia um pouco”, prossegue. “Tinha também dores musculares na perna esquerda.”

Eduardo Suplicy: doença de Parkinson e uso de “maconha medicinal”

Cannabis: base da ‘maconha medicinal’, que serve de remédio para o petista Eduardo Suplicy | Foto: Reprodução/Pixabay

Ao relevar somente agora que recebeu diagnóstico de doença de Parkinson no início do ano, Eduardo Suplicy informa que, desde fevereiro, está em tratamento com uso de “maconha medicinal”. De acordo com ele, a Cannabis, que não é distribuída pelo Sistema Único de Saúde, tem ajudado a controlar dores e a fortalecer movimentos.

“Tudo melhorou bastante”, afirma Suplicy, ao falar sobre o efeito da “maconha medicinal” em seu corpo. “A dor na perna sumiu. O tremor, na hora de comer, melhorou. Tenho caminhado com firmeza.”

A doença de Parkinson é degenerativa e ataca o sistema nervoso central. Ela causa tremores.

Hoje com 82 anos, o petista Eduardo Suplicy foi eleito deputado estadual por São Paulo em 2022. Na ocasião, ele foi o mais bem votado na disputa pelo cargo, com 807 mil votos. Antes, ele havia sido vereador paulistano. Além disso, cumpriu três mandatos consecutivos como senador, atuando no Congresso Nacional de 1991 a 2015.

Leia também: “Cientistas descobrem substância que pode conter avanço de Parkinson”