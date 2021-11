Em 2º dia de mobilização, não há bloqueio de caminhoneiros nas estradas

Parte da categoria protesta contra os sucessivos aumentos no preço do diesel

Nesta terça-feira, 2, segundo dia de mobilização de caminhoneiros, não há bloqueios em rodovias federais nem em pontos logísticos estratégicos. A informação é do Ministério de Infraestrutura, com base em dados da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a pasta, a tentativa de bloqueio realizada ontem na BR-116, no Rio de Janeiro, foi desfeita. Já na madrugada, a polícia dispersou uma manifestação no Porto de Santos. No geral, os protestos tiveram baixa adesão.

Leia também:

-Publicidade-

“A Polícia Militar de São Paulo e a Guarda Portuária ainda seguem oferecendo escolta para garantir a melhor segurança do fluxo de caminhões que acessam o porto”, informou na manhã de hoje o Ministério da Infraestrutura.

Entre outras reivindicações, parte da categoria protesta contra os sucessivos aumentos no preço dos combustíveis, em especial o do diesel.