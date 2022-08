Por ano, o mercado de jatos executivos movimenta US$ 18 bilhões no mundo | Foto: Embraer/Divulgação

A Embraer nunca comercializou tantos jatos executivos quanto em 2022. Neste ano, para cada duas aeronaves entregues, outras cinco foram vendidas pela companhia brasileira, afirmou o diretor de vendas da Embraer Aviação Executiva na América Latina, Gustavo Teixeira, em entrevista ao jornal Valor Econômico publicada nesta terça-feira, 9.

Por ano, o mercado de jatos executivos movimenta US$ 18 bilhões, e as entregas somam cerca de 700 unidades em todo o mundo. A Embraer, por sua vez, projeta entregas de 100 a 110 aeronaves a clientes no Brasil e em outros países em 2022, ante um total de 93 unidades fornecidas em 2021.

“Na fila de novos pedidos, o Brasil ocupa posição relevante, e essa tendência deve se manter nos próximos anos”, disse Teixeira. “A aviação executiva brasileira vive um novo normal, por causa da percepção de seu valor. O crescimento no Brasil tem ficado consistentemente em linha com os níveis do mercado global.”

Tanto a maior demanda por táxi aéreo quanto a chegada de novos clientes a esse mercado, de bancos a grandes indústrias, de redes de varejo ao agronegócio, têm puxado as encomendas no país. Para fazer frente ao crescimento projetado para a frota, a companhia acaba de duplicar a área útil de seu Centro de Serviços, em Sorocaba (SP), mediante investimentos de R$ 10 milhões.

Com cerca de 1,6 mil jatos entregues em mais de 70 países desde que entrou na aviação executiva, em 2002, a Embraer tem presença mais significativa no Brasil — que tem a terceira maior frota de jatos executivos do mundo — do que nos demais mercados. Cerca de 80% dos jatos fabricados pela empresa têm como destino Estados Unidos e Europa, e, em média, 10% das entregas ficam na América Latina, incluindo México. O Brasil é o maior mercado da região.

