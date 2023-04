Embraer vai mandar fabricação de aeronave para Portugal

O Brasil firma nesta segunda-feira, 24, uma parceria com Portugal para transferir a fabricação da aeronave A-29N Super Tucano, da Embraer, para o país do continente europeu. O novo protocolo será assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante visita à Indústria Aeronáutica de Portugal, a OGMA — que será responsável pela montagem.

A Embraer detém 65% do capital da OGMA. No entanto, ainda não está claro como será o processo de montagem do A-29N em Portugal.

A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro português, António Costa, no sábado 22. “Portugal passará a acolher todo o processo de formação de pilotos na Europa e na África para este caça”, confirmou o primeiro-ministro.

A aeronave de ataque brasileira será produzida no padrão que atende aos requisitos operacionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Atualmente, o Super Tucano já é fabricado em solo de um país membro da Otan. A aeronave é montada em Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos, em parceria com a Sierra Nevada. O Super Tucano sai em kits de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, para ser montado parcialmente em solo norte-americano.

Até então, a Embraer já havia comercializado mais de 260 unidades do modelo, que foram entregues para 15 Forças Aéreas em todo o mundo, incluindo as dos EUA.

Desenvolvido como uma aeronave extremamente versátil, o A-29 pode realizar uma ampla gama de missões, como de ataque leve, vigilância e interceptação aérea e contra-insurgência. O Super Tucano tem a capacidade de operar a partir de pistas remotas e não pavimentadas em bases operacionais avançadas com pouco apoio logístico.