Emílio Surita volta ao Pânico depois de problemas de saúde

O apresentador do Pânico, da Jovem Pan, Emílio Surita, voltou ao comando do programa nesta quarta-feira, 17. Ele ficou afastado da atração por quase duas semanas.

No retorno, o apresentador confirmou que enfrentou problemas de saúde. Ele, contudo, não deu mais detalhes a respeito — e nem falou sobre qual doença estaria enfrentando.

De acordo com o jornalista Odair Del Pozzo, Surita estaria em tratamento contra um câncer no intestino. Segundo as informações, o apresentador teria sido internado no Hospital São Luiz, na zona sul da capital paulista. Sem a confirmação de Surita, a informação foi divulgada por outros veículos de comunicação.

“Ele fez uma operação bastante delicada, depois foi para a UTI oncológica, ficou quase uma semana e agora já está no quarto, ainda bem, com dreno, com tudo”, afirmou Del Pozzo, em vídeo divulgado em rede social.

Força na peruca Emílio pic.twitter.com/j2OEGGtRfK — Odair Del Pozzo (@odadazinho) May 16, 2023

Antes da volta, a última apresentação do programa Pânico feita por Surita tinha ocorrido na sexta-feira 5 de maio. Desde então, o humorista Daniel Zukerman assumiu o comando da atração diária.

Desejos de recuperação para Emílio Surita

Desde a divulgação da internação e do suposto diagnóstico de câncer de Emílio Surita, diversas personalidades e fãs do comunicador, de 61 anos, que está a frente do programa Pânico — em suas versões de rádio e televisão — desde 1993, se manifestaram para desejar boa recuperação.

Emilio Surita não é apenas uma lenda do rádio, mas também uma pessoa educada, justa e respeitosa no trato com o próximo (algo muito raro de ver na imprensa).



Neste momento difícil, faço votos de uma pronta melhora. Estamos orando por sua saúde, força aí! 🙏 pic.twitter.com/xLUZsMOM7D — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 16, 2023

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) desejou “votos de uma pronta melhora”, e afirmou que “Estamos orando por sua saúde, força aí!”.