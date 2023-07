Empresário nega agressão a filho de Alexandre de Moraes

A confusão que envolveu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o filho dele teve mais um capítulo nesta terça-feira, 18. Roberto e Andrea Mantovani prestaram depoimento à Polícia Federal (PF), em Piracicaba, no interior de São Paulo.

O empresário, apontado como autor das ofensas a Moraes, negou que tenha agredido o filho do ministro do STF.

No breve intervalo entre o fim do depoimento de Roberto e o início do depoimento de Andrea, o advogado do casal, Ralph Tótima, conversou com os jornalistas.

“Ele nega que tenha havido o empurrão. Ele diz que, em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa — como eu disse, que ele sequer sabia quem era — que fazia ofensas bastante pesadas, muito desrespeitosas à sua mulher”, disse Tótima.

O advogado ainda afirmou que, no momento da confusão, Roberto não sabia que se tratava do filho de Alexandre de Moraes. “Posteriormente teria sido dito a eles tratar-se do filho do ministro, mas é algo que eu não sei dizer se é de fato o filho dele.”

Ele ainda alega que, segundo o depoimento de Roberto, o empresário “viu o ministro, comentou com a família que o ministro estava ali, mas o ministro estava de costas e imediatamente o ministro adentrou a sala do aeroporto. Ele não teve qualquer contato, não trocou nenhuma palavra com o ministro Alexandre de Moraes”.

O caso que envolve o filho de Moraes

Ministro Alexandre de Moraes durante sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral | Foto: Divulgação

Na sexta-feira 14, o ministro do STF alegou ter sido alvo de ofensas no Aeroporto de Roma, na Itália. Alexandre de Moraes estava acompanhado da família.

Os insultos começaram quando o magistrado teria sido confrontado por um grupo de brasileiros.

Uma mulher teria hostilizado Moraes, chamando-o de “bandido, comunista e comprado”. À PF, o magistrado informou que o seu filho, de 27 anos, foi agredido por um dos manifestantes.

O magistrado retornava da Universidade de Siena, onde havia ministrado uma palestra no Fórum Internacional de Direito.

Alex Zanatta Bignotto, terceiro envolvido e que foi identificado pela PF, prestou depoimento no domingo 16. Os três envolvidos serão investigados em inquérito por crimes contra honra e ameaça.