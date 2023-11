Energia deve voltar totalmente em São Paulo só na terça-feira

Um completo descaso! Após as chuvas não vimos caminhões da prefeitura, da enel, do Corpo de bombeiros, ou mesmo policiamento, na quantidade que seria esperada visto a dimensao do transtorno; imaginavamos que a cidade de São Paulo tivesse um plano para situações de catástrofes como a que ocorreu ontem e que a defesa Civil realmente defendesse a população. Centenas de milhares de idosos em edifícios que não podem sair ou mesmo proverem a si mesmos confinados pela ausência de energia elétrica. E vimos pelas ruas que as árvores caídas ali continuaram e só algumas poucas equipes estavam a fazer algo para retira-las num ausência de senso de urgência que seria mais do que esperado até pq essa cidade tem o terceiro orçamento da União e teoricamente deveria ser administrada pelo melhores quadros e ter equipamentos e pessoal em alerta pois a tempestade foi prevista Parece que algo assim dessa dimensão deve ser tratado de uma forma escolar e amadora como se não fosse obrigação dessa “turma” que gere a cidade e o Estado estar de mangas arregaçadas nas ruas junto com a população e coordenando ações imediatas de restabelecimento da ordem e do funcionamento dos serviços. Minha indignação é sem tamanho diante dessa pasmaceira que tomou conta dessa (des) gerencia da cidade, é um absurdo intolerável!