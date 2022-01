Entenda o ‘apagão’ de dados no Ministério da Saúde, que completa um mês hoje

O ataque hacker que derrubou os sistemas do Ministério da Saúde (MS) completa um mês nesta segunda-feira, 10. O acesso às informações ainda é restrito na pasta depois de um atentado contra o governo, em dezembro.

Interpelado sobre um backup dos dados à época, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que “os dados dos sistemas foram copiados com segurança”. Contudo, não disse quando as informações seriam disponibilizadas.

Apesar de os técnicos estarem tentando organizar as coisas, o governo informou que o acesso à algumas plataformas foi normalizado: e-SUS Notifica; Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações e ConecteSUS.

Gargalos devido ao apagão no Ministério da Saúde

O principal sistema ainda não voltou a funcionar: a Rede Nacional de Dados em Saúde, “plataforma-mãe” que reúne todas as informações registradas por Estados e municípios, na ponta do Sistema Único de Saúde (SUS).

Esse gargalo tem impossibilitado o registro de casos da variante Ômicron do novo coronavírus no Brasil, por exemplo, além de dificultar que se tenha um cenário mais concreto da pandemia de covid-19 no país.

“As informações inseridas pelos Estados e municípios nos sistemas estão retornando gradualmente às plataformas nacionais, possibilitando que os dados sejam acessados por todos os usuários”, informou o MS, na semana passada.

Na prática, no entanto, gestores municipais apontam dificuldades e lentidão ao tentarem usar as plataformas do governo. Os dados exibidos também estão incompletos, de acordo com os governos, aguardando uma sincronização para atualizar as informações registradas após o dia 10 de dezembro.