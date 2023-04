Escolas do interior de Santa Catarina terão segurança armada

O prefeito de Indaial, André Luiz Moser (PSDB-SC), anunciou, nesta quinta-feira, 6, que vai colocar seguranças armados na porta de todas as escolas da cidade, localiza a cerca de 22 Km de Blumenau. “As nossas escolas de educação infantil terão segurança armada para dar uma resposta imediata a quem vir atentar contra nossas crianças”, afirmou Moser.

A medida foi anunciada pelo prefeito depois que boatos começaram a circular em grupos de aplicativos de mensagens a respeito de novo ataques que seriam executados em cidades vizinhas, como Indaial. No entanto, o a Polícia Militar da região informou que as mensagens eram falsas.

Não há previsão de quando o serviço vai começar a funcionar, mas a prefeitura já deu início ao alinhamento de novas diretrizes de segurança a curto e a longo prazo com a Polícia Militar. De acordo com o secretário de educação Marcio Selhorst, outras medidas como o aumento das rondas da PM e instalação de câmeras de vigilância devem ser anunciadas.

-Publicidade-

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Moser (@andre_moser)

Não há previsão de quando o serviço vai começar a funcionar, mas a prefeitura já deu início ao alinhamento de novas diretrizes de segurança a curto e a longo prazo com a Polícia Militar. De acordo com o secretário de educação Marcio Selhorst, outras medidas como o aumento das rondas da PM e instalação de câmeras de vigilância devem ser anunciadas.

O caso

Uma creche foi alvo de um ataque, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina (SC). Quatro crianças foram mortas e outras cinco ficaram feridas. O ataque aconteceu no início da manhã na creche Bom Pastor, que fica na rua dos Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino é particular.

A Polícia Militar informou que Luiz Henrique, autor do crime, chegou de moto à escola infantil. Lá, pulou o muro de proteção e usou uma machadinha para atacar as crianças que estavam num parquinho da instituição de ensino.

O delegado Ulisses Gabriel, da Polícia Civil, disse que a Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) foi acionada, assim como outros órgãos de segurança pública. “O pessoal da Deic está se deslocando para lá”, informou. “A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, com expertise na extração de dados de telefone e computadores, também está envolvida no caso. A gente quer identificar se há mais algum participante. Se mais alguém participou. Como ele tramou esse plano. Onde ele obteve informações.”